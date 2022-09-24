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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ilk golünü attı

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydaki ilk golünü attı: İşte Icardinin panenka penaltısıyla attığı gol
Galatasaray'ın gol sevinci

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a attı. Icardi, 65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve panenka penaltısıyla takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

İşte Mauro Icardi'nin panenka penaltısıyla attığı gol:
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