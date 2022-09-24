Galatasaray'ın yıldızı Icardi ilk golünü attı

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a attı. Icardi, 65. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve panenka penaltısıyla takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
İşte Mauro Icardi'nin panenka penaltısıyla attığı gol:
Icardi’nin panenka penaltısı. pic.twitter.com/9c87R682MI
Icardi’nin panenka penaltısı. pic.twitter.com/9c87R682MI— SPOR (@yenisafakspor) September 24, 2022
Mauro Emanuel Icardi Rivero pic.twitter.com/GS9f1AQLMV
Mauro Emanuel Icardi Rivero pic.twitter.com/GS9f1AQLMV— SPOR (@yenisafakspor) September 24, 2022