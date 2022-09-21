Spor Galatasaraydan aldıkları futbolcuyu yılın en kötüsü seçtiler
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Galatasaray'dan aldıkları futbolcuyu 'yılın en kötüsü' seçtiler

Yaz transfer döneminde yapılan uzun görüşmelerin sonunda Galatasaray'dan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'da taraftarlar sezonun en kötü transferi anketi düzenledi. Transfer olduğundan bu yana sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maça çıkamayan Marcao, en kötü transfer seçildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraydan aldıkları futbolcuyu yılın en kötüsü seçtiler
Sevillalı taraftarlar.

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanya'da kötü günler geçiriyor.

Yeni takımında kilo ve sakatlık sorunları yaşayan oyuncu son olarak taraftarların düzenlediği ankette en kötü transfer seçildi.

  • Sevilla'ya transfer olduğunda kilolu bulunan ve bireysel idmanlar yapan futbolcu sonrasında da sakatlık sorunları yaşamıştı. Marcao, yeni takımında henüz resmi bir maça çıkamadı.

Sevilla, 6 haftası geride kalan İspanya La Liga'da 15. sırada bulunuyor.
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