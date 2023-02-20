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Spor

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray Futbol Takımı'nın deprem nedeniyle ertelenen Süper Lig'de, Antalya'da yapacağı 6 günlük kampın kadrosu açıklandı. Yeni transferler de kadroda yer aldı.

13:54 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Süper Lig ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu hafta itibarıyla ertelenen 4 maçla birlikte lig yeniden başlayacak fakat 3 Mart'tan itibaren 24. hafta oynanmaya başlayacak.


Yeni transferler kadroda

Galatasaray Kulübü de lige verilen bu arayı Antalya'da kampta geçirecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat'ta, Antalya Kempinski Hotel The Dome Belek'te yapılacak kampın kadrosunda, İtalya ekibi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ve Atakaş Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe de yer aldı.


Kamp kadrosundaki diğer isimler şöyle:


"Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjo, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük."



#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Sam Adekugbe
1 saat önce
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Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı
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