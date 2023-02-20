Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Süper Lig ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu hafta itibarıyla ertelenen 4 maçla birlikte lig yeniden başlayacak fakat 3 Mart'tan itibaren 24. hafta oynanmaya başlayacak.

Galatasaray Kulübü de lige verilen bu arayı Antalya'da kampta geçirecek. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Şubat'ta, Antalya Kempinski Hotel The Dome Belek'te yapılacak kampın kadrosunda, İtalya ekibi Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo ve Atakaş Hatayspor'dan transfer edilen Sam Adekugbe de yer aldı.