Galatasaray'ın efsane isminden çarpıcı sözler: Bu takımı rezil edenler hesap vermeli

Galatasaray ve Türk futbol tarihinde önemli bir yeri olan Cevad Prekazi, Cüneyt Özdemir YouTube kanalında sarı-kırmızılı takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prekazi'nin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Hesap vermeliler"

"Galatasaray bu sezon berbat bir durumda. Abuk sabuk transferler yapıldı bana göre. Bu büyük kulübü bu hale getiren idareciler, antrenörler, hesap vermeliler. Sadece camiaya değil, taraftarlara da hesap vermeliler. Kaçmamalılar. Görevden gidenler bu takıma kimleri getirdi? Arkalarında neler bıraktılar? Bunlara bakmak lazım. Galatasaray'daki herkesi bu camiadan temizlemek gerekiyor."

Prekazi, 1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da oynamıştı.

"Fatih Terim daha erken gitmeliydi, bu takımı Kokmaz ya da Buruk çalıştırmalı"

"Galatasaray'a, bu formaya, armaya yakışmayacak futbolcular transfer edildi. Ne hale gelindiğini görüyorsunuz. Galatasaray büyük bir camia. Galatasaray'da başkanın kim olduğu belli değil. Mesela Ali Uras, rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat ve en son rahmetli olan başkanımız. Örnek olan isimler, onlardır. Galatasaray şu anda Avrupa takımı değil. Takımda şu anda lider yok. Benim zamanımda Cüneyt Tanman vardı. Onunla savaşa gidilirdi. Sonrasında Bülent Korkmaz vardı, tam bir efendi. Ya Bülent ya Okan Buruk'tan biri şu anda antrenör olmalıydı. Onlar Galatasaray'ın evlatları. Fatih Terim daha erken, en baştan, ilk sezondan gitmeliydi."

"Barcelona bu sezon çok kötü gidiyor"

"Bu sezon Galatasaray'dan hiçbir şey beklemiyorum. Çok kötü gidiyorlar. Sadece belki Barcelona maçında iyi bir skor alma ihtimali olabilir takımın. Çünkü Barcelona da bu sezon çok kötü gidiyor."

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"Trabzonspor kolaylıkla şampiyon olacak"

"Türkiye Ligi'nde zaten birinci, ikinci, üçüncü belli. Artık görünen şu ki; Trabzonspor kolaylıkla şampiyon oldu. Türkiye'de zaten futbol yok. Benim zamanımda yüreğimizle oynuyorduk. Çok inanıyorduk kendimize ve Avrupa'da da elimizden gelenin fazlasını veriyorduk. Arkamızda sevgili Galatasaray taraftarı vardı. Bizi hiçbir zaman bırakmadılar. Onlar en büyüktü."

"Galatasaray beni göreve çağırdı, bir daha asla aramadılar"