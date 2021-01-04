SÜPER LİG

Galatasaray'ın Konyaspor kadrosunda hangi futbolcular var?

Arda Turan takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Cezası nedeniyle maçta oynamayacak olan kaptan Arda Turan'ın da kafilede yer alması dikkati çekti.

Haber Merkezi İHA
Arda Turan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 3 gol attı.

Arda Turan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 14 maçta 3 gol attı.

Fotoğraf: Serhan TÜRK

Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar halinde pas çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar saat 16.00’da Konya’ya hareket edecek. Galatasaray’da sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao kamp kadrosuna dahil edilmezken koronavirüsü atlatan Ryan Babel Konyaspor maçı kadrosuna alındı.

Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

  • “Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.”

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