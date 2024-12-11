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Galatasaray'ın Malmö kafilesinde sürpriz isimler

Galatasaray'ın Malmö kafilesinde sürpriz isimler

18:2811/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kadroya altyapıdan dört takviye.
Kadroya altyapıdan dört takviye.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kafilesinde sürpriz isimler yer alırken eksikler dikkat çekti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.


Mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, İsveç yolculuğu öncesi kamp kadrosunu açıkladı.


Galatasaray'ın Malmö kafilesinde sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Yusuf Demir yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda kadroda sürpriz oyuncular yer aldı. Altyapıda yetişen dört futbolcu Berat Luş, Yalın Dilek, Efe Akman ve Ali Yeşilyurt Malmö maçının kadrosuna eklendi.


MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak olan Malmö-Galatasaray maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.






#Galatasaray
#Malmö
#UEFA Avrupa Ligi

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