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Galatasaray'ın rakibinde büyük tartışma: İstanbul'da oynamak istemedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdüren Galatasaray, bir sonraki karşılaşmasını Marsilya ile yapacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde rakip takımda büyük bir tartışma çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın rakibinde büyük tartışma: İstanbulda oynamak istemedi!
Marsilya

Galatasaray'ın Marsilya ile karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Fransız ekibinde büyük bir tartışma çıktı. Bunun sebebi Marsilya'nın yıldız oyuncusu Dimitri Payet'in İstanbul deplasmanına gelmeyecek olması.

Lazio ile oynanan karşılaşmanın son saniyelerinde gördüğü sarı kart sebebiyle Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düşen Payet'in bu kartı bilerek gördüğü iddia edildi.

Fransız basını, Payet'in Galatasaray deplasmanına gitmemek için gereksiz bir kart gördüğünü öne sürerken konuyla ilgili olarak yıldız oyuncudan bir açıklama gelmedi.

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