Galatasaray'ın Zaniolo transferi bağış kampanyasına dönüştürülecek

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Nicolo Zaniolo menajeriyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.
Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Nicolo Zaniolo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen oyuncu için kulüp, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle herhangi bir karşılama organize etmedi.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarların kulüplerinden konuyla ilgili bir isteği var. Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncunun imza töreninin stadyumda yapılmasını ve buradan sağlanacak gelirin depremzedelere ulaştırılmasını talep etti.
Galatasaray yönetiminin Zaniolo transferini bağış kampanyasına dönüştürme fikri üzerinde durduğu ve konuyla ilgili geniş bir çalışma başlattığı aktarıldı.