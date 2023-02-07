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Spor

Galatasaray'ın Zaniolo transferi bağış kampanyasına dönüştürülecek

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı Nicolo Zaniolo, İstanbul'a geliyor. Yarın sağlık kontrollerden geçecek futbolcu için sarı kırmızılı taraftarların kulüplerinden bir isteği var. Galatasaraylılar Zaniolo için Ali Sami Yen NEF Stadyumu'nda imza töreni düzenlemesini ve buradan sağlanan gelirin depremzedelere bağışlanmasını istiyor.

Yeni Şafak
Yeni Şafak
20:30 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Nicolo Zaniolo menajeriyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

Nicolo Zaniolo menajeriyle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

Galatasaray'ın transferi için anlaşma sağladığı Nicolo Zaniolo, yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Bu akşam saatlerinde İstanbul'da olması beklenen oyuncu için kulüp, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle herhangi bir karşılama organize etmedi.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarların kulüplerinden konuyla ilgili bir isteği var. Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla oyuncunun imza töreninin stadyumda yapılmasını ve buradan sağlanacak gelirin depremzedelere ulaştırılmasını talep etti.

Galatasaray yönetiminin Zaniolo transferini bağış kampanyasına dönüştürme fikri üzerinde durduğu ve konuyla ilgili geniş bir çalışma başlattığı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarların konuyla ilgili paylaşımları şöyle;





#Galatasaray
#Nicolo Zaniolo
#Roma
1 saat önce
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Galatasaray'ın Zaniolo transferi bağış kampanyasına dönüştürülecek
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