Galatasaray'ın Zaniolo transferi bağış kampanyasına dönüştürülecek

Galatasaray yeni transferi Zaniolo ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Büyük Galatasaray camiası bu transfer ile deprem için bir bağış kampanyası bekliyoruz. İmza törenine gelmeden bağış için bilet çıkar 100 bin veya 200 bin bilet fark etmez. Hepsi tükenir. Haydi @GalatasaraySK pic.twitter.com/pEYLVA86za