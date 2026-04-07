Galatasaraylı yıldız beklenenden erken döndü: Göztepe maçında sahada olacak

Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız isim iyileşti ve takımla birlikte çalıştı.
İzmir'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray'a sakatlığı bulunan Gabriel Sara'dan iyi haber geldi. Milli takım dönüşü ağrıları nedeniyle Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyen Sara, iyileşti.
Antrenmanda takımla birlikte çalışan yıldız orta saha, Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.