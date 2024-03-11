Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Dragus kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 46 puanla 4. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 31'e yükselterek 15. sıraya yükseldi.

Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Mert rahat kontrol etti.

60. dakikada Muçi'nin savunmadan dönen topunu bir kez daha kaleye gönderen Worrall'ın şutu üstten auta çıktı.