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Spor

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup oldu |ÖZET

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Dragus kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş 46 puanla 4. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 31'e yükselterek 15. sıraya yükseldi. Gaziantep FK - Beşiktaş maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22:25 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:43 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Siyah-beyazlılar deplasmanda iki maç sonra mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar deplasmanda iki maç sonra mağlup oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu.


Galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85. dakikada Dragus kaydetti.


Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu sonucun ardından Beşiktaş 46 puanla 4. sırada kaldı. Gaziantep FK ise puanını 31'e yükselterek 15. sıraya yükseldi.


Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

İKİNCİ YARI

58. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Draguş'un şutunu kaleci Mert rahat kontrol etti.

60. dakikada Muçi'nin savunmadan dönen topunu bir kez daha kaleye gönderen Worrall'ın şutu üstten auta çıktı.

69. dakikada sol kanattan Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı serbest vuruşu savunma kafa ile uzaklaştırdı, dönen topu önünde bulan Amartey'in şutu kaleci Nita'da kaldı.

78. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gradel'in indirdiği topa Draguş'un yerden şutu kaleci Mert'te kaldı.

81. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası hemen dışında topla buluşan Maxim'in yerden kaleye tehlikeli şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

84. dakikada sağ kanada atılan uzun topu alan Mustafa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Draguş'ın iki rakibini çalımladıktan sonra kaleye sert şutu filelerle buluştu. 2-0

87. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Semih, Sorescu'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

88. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunu sağına uzanan kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Aboubakar'ın yerden şutunu kaleci Nita parmaklarının ucuyla çeldi.


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI



#Beşiktaş
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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