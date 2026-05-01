Gaziantep FK - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

17:151/05/2026, Cuma
İlk yarıda oynanan mücadeleden kare.
Beşiktaş, Süper Lig 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de ise Mbakata, Yusuf Kabadayı ve kaleci Mustafa Burak Bozan kadroda yer almayacak.


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Arda, Abena, Rodrigues, Gidado, Kozlowski, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo,

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Yasin, Asllani, Cengiz, Salih, Orkun, Jota, Mustafa


GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

