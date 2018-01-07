PTT 1.LİG

Gaziantepspor'da futbolcular müdürün odasını bastı

Gaziantepspor'da takım arkadaşlarının kadro dışı kararını öğrenen futbolcular, kulübün genel müdürün odasını bastı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maddi sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor'da futbolcular geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın toplantısında mücadeleye devam etme kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Maddi sıkıntılar yaşayan Gaziantepspor'da futbolcular geçtiğimiz günlerde düzenledikleri basın toplantısında mücadeleye devam etme kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Fotoğraf: AA

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da dün akşam saatlerinde Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilmişti.

Kadro dışı bırakılan üç futbolcuya yönetim kurulu kararının tebliğ edildiği sırada ise diğer futbolcuların kulüp müdürünün odasını bastığı görüldü.

Gaziantepspor'un genç kalecisi Adnan Karabulut'un sosyal medya hesabından, "Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir Takımız" ifadeleriyle paylaştığı videoda, futbolcuların kadro dışı tebliği kağıdını yırttığı görüldü.

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