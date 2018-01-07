Gaziantepspor'da futbolcular müdürün odasını bastı

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da dün akşam saatlerinde Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilmişti.

Kadro dışı bırakılan üç futbolcuya yönetim kurulu kararının tebliğ edildiği sırada ise diğer futbolcuların kulüp müdürünün odasını bastığı görüldü.

Gaziantepspor'un genç kalecisi Adnan Karabulut'un sosyal medya hesabından, "Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz ve satmayız! Biz Bir Takımız" ifadeleriyle paylaştığı videoda, futbolcuların kadro dışı tebliği kağıdını yırttığı görüldü.