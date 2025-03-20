Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Genç futbolcu antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrasında hayatını kaybetti

Genç futbolcu antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrasında hayatını kaybetti

12:1020/03/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Jiaxuan Guo
Jiaxuan Guo

Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki oyuncusu Jiaxuan Guo, antrenmanda yüzüne aldığı darbe sonrasında hayatını kaybetti.

Şubat ayında antrenman maçı sırasında yüzüne aldığı diz darbesi sonucu beyin ölümü gerçekleşen Bayern Münih Dünya Karması'nın 18 yaşındaki Çinli oyuncusu Jiaxuan Guo hayatını kaybetti.


Alman kulübü Bayern Münih'in resmi sitesinden yayımlanan açıklamada, 6 Şubat'ta İspanya'da bir antrenman maçı sırasında geçirdiği trajik kazanın ardından ciddi bir kafa travması yaşayan genç oyuncunun hayatını kaybettiği duyuruldu.


Genç stoper, 2023 yılında dünyanın dört bir yanından oyunculara yeteneklerini sergileme şansı veren Bayern Münih Dünya Karması'nda forma giymişti. Jiaxuan Guo, Çin'in genç milli takımlarında da görev yapmıştı.



#Bayern Münih Dünya Karması
#Jiaxuan Guo
#Çin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?