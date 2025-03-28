Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Genç kaleci Timurhan Kartal Kazakistan'ın radarında

Genç kaleci Timurhan Kartal Kazakistan'ın radarında

13:1728/03/2025, пятница
DHA
Sonraki haber
Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildi.
Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildi.

Çorum FK'nın genç kalecisi Timurhan Kartal, Kazakistan Milli Takımları için yakın takibe alındı.

Astana-Kazakistan doğumlu olan Timurhan Kartal'ın (17), baba tarafından Türk, Rus asıllı anne tarafından Kazakistanlı olarak çifte vatandaşlığı bulunuyor. Çorum FK'ya 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor'un altyapısından transfer edilen Timurhan, Çorum'daki ilk sezonda, U16 Gelişim Ligi'nde 15 maça çıkarken, sergilediği başarılı performans üzerine A takım antrenmanlarına alınmaya başlandı.


Bu sezonda U17 takımı ile Gelişim Ligi'nde 14 maçta kaleyi koruyan Timurhan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Boluspor'la oynanan maçta 82'nci dakikada oyuna girerek ilk kez profesyonel oyuncularla maça çıktı.


A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen henüz profesyonel imza attırılmayan Timurhan Kartal'ın Kazakistan Milli Takımları için oluşturulan oyuncu havuzuna dahil edildiği ve takibe alındığı belirtildi.



#Çorum FK
#Timurhan Kartal
#Kazakistan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli 28 Mart Cuma en son yaşanan depremler listesi