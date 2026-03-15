Gençlerbirliği - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Gençlerbirliği - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

17:2115/03/2026, Pazar
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.

17 maçtır kaybetmeme serisi geçen hafta Galatasaray yenilgisiyle son bulan siyah-beyazlılar, Ankara'da kazanarak çıkış arıyor. Gençlerbirliği ise küme düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet peşinde.

Siyah-beyazlılarda üç eksik bulunuyor. Emirhan Topçu, El Bilal Toure ve Taylan Bulut kadroda yer almadı.


GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği:
Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore, Göktan Gürpüz, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita.
Beşiktaş:
Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, Oh.

