Gençlerbirliği - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.
17 maçtır kaybetmeme serisi geçen hafta Galatasaray yenilgisiyle son bulan siyah-beyazlılar, Ankara'da kazanarak çıkış arıyor. Gençlerbirliği ise küme düşme hattından uzaklaşmak için galibiyet peşinde.
Siyah-beyazlılarda üç eksik bulunuyor. Emirhan Topçu, El Bilal Toure ve Taylan Bulut kadroda yer almadı.