Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasına dair tüm bilgiler

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Ankara ekibi, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı.

Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Galatasaray'ı konuk edecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da rotasyon zamanı

Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gidebilir.

Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano’nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Bu isimler dışında Radamel Falcao, Babel gibi isimler de Gençlerbirliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet, Andone, Emre Mor, Adem Büyük gibi yedek kulübesinde forma fırsatı bekleyen futbolcularına “Hazır olun” mesajı verdi.

Galatasaray-PSG: 0-1 Devler Ligi'ne Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlik ile başlayan sarı kırmızılar, sahasında oynadığı ikinci maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde 3-0'lık Real Madrid galibiyeti ile başlayan Paris St Germain ise ikide iki yaptı.Karşılaşmadan dakikalar;Türk Telekom'daki maçta ilk ciddi pozisyon 11. dakikada konuk ekipten geldi. Sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.GOL!PSG, 52. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG'nin Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı. Gol sonrası rakip kalede pozisyonlar bulan sarı kırmızılılar, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahasında Fransız ekibine 1-0 mağlup oldu.İkide iki yapan Paris Saint-Germain bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken, Galatasaray 1 puanda kaldı.📸 #UCL #GSvPSG pic.twitter.com/emnsg9td9x— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Ekim 2019 Avrupa'da yine kötü sonuçGalatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi. Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Golden sonra büyük baskıMaçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu. Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.Taraftarlardan büyük destekGalatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.📸 #UCL #GSvPSG pic.twitter.com/wie5RUXPJX— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Ekim 2019

95. randevu

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 94. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.

📸 Aslanlarımızın bugünkü idmanından kareler... pic.twitter.com/EVbbk7pMmd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 3, 2019

7 günde 3. maç

Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransız ekibi Paris Saint Germain’i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.

Aslan milli araya moralli girmek istiyor

Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.

Son 4 maç 3 beraberlik, 1 mağlubiyet

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain’e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.