Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşmasına dair tüm bilgiler

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Süper Lig'e 1 yıl aranın ardından tekrar dönen Ankara ekibi, karşılaşma öncesi oynanan 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Sıralamada 2 puanla son basamakta bulunan başkentin kırmızı-siyahlı temsilcisi, 12 gol yerken 6 kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e evinde 1-0 yenilen Galatasaray ise Süper Lig'de haftaya 7. sırada başladı.
Sezonun ilk 6 maçında attığı kadar kalesinde gol gören (6'şar) sarı-kırmızılı takım, 1 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda hanesine 9 puan yazdırdı.
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da Galatasaray'ı konuk edecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'da rotasyon zamanı
Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gidebilir.
Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano’nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Bu isimler dışında Radamel Falcao, Babel gibi isimler de Gençlerbirliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet, Andone, Emre Mor, Adem Büyük gibi yedek kulübesinde forma fırsatı bekleyen futbolcularına “Hazır olun” mesajı verdi.
95. randevu
Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 94. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 22 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Ligde İstanbul ekibinin 161 golüne, Ankara temsilcisi 101 golle yanıt verdi.
📸 Aslanlarımızın bugünkü idmanından kareler... pic.twitter.com/EVbbk7pMmd
📸 Aslanlarımızın bugünkü idmanından kareler... pic.twitter.com/EVbbk7pMmd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 3, 2019
7 günde 3. maç
Galatasaray 1 hafta içerisinde 3. maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta ligde evinde Fenerbahçe ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Salı günü Avrupa sahnesine çıkan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fransız ekibi Paris Saint Germain’i ağırladı. Cimbom sahadan 1-0 yenilgi ile ayrıldı.
Aslan milli araya moralli girmek istiyor
Bu hafta oynanacak maçların ardından liglere milli ara verilecek. Galatasaray da bu araya Gençlerbirliği galibiyetiyle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar eylül ayındaki milli ara öncesinde yine bir deplasman karşılaşmasında Kayserispor ile mücadele etmişti. Aslan gollü geçen maçı 3-2 kazanmıştı.
Son 4 maç 3 beraberlik, 1 mağlubiyet
Galatasaray, oynadığı son 4 resmi müsabakadan 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain’e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.
3 futbolcu sınırda
Galatasaray’da Gençelerbirliği karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sınırda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram, Marcao ve Mariano sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 8. haftada Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.
"Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz"https://t.co/73mcLwHcM5 pic.twitter.com/zBuHqUteMF
"Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz"https://t.co/73mcLwHcM5 pic.twitter.com/zBuHqUteMF— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 3, 2019
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