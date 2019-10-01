Galatasaray-PSG: 0-1

Devler Ligi'ne Club Brugge deplasmanında aldığı beraberlik ile başlayan sarı kırmızılar, sahasında oynadığı ikinci maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde evinde 3-0'lık Real Madrid galibiyeti ile başlayan Paris St Germain ise ikide iki yaptı.

Karşılaşmadan dakikalar;

Türk Telekom'daki maçta ilk ciddi pozisyon 11. dakikada konuk ekipten geldi. Sağdan ceza sahasına giren Meunier'in yerden ortasında, Di Maria'nın vurduğu topu Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Ceza sahası önünde Babel'le paslaşan Seri'nin şutunda top az farkla yandan auta gitti.

26. dakikada ceza sahasına atılan uzun pasta Mariano kafasıyla topu kalecisine vermek istedi. Muslera'dan önce araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL!

PSG, 52. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. PSG'nin Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi, yeni takımındaki ilk golünü Galatasaray'a karşı attı.

Gol sonrası rakip kalede pozisyonlar bulan sarı kırmızılılar, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince sahasında Fransız ekibine 1-0 mağlup oldu.

İkide iki yapan Paris Saint-Germain bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken, Galatasaray 1 puanda kaldı.

📸 #UCL #GSvPSG pic.twitter.com/emnsg9td9x — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 1 Ekim 2019

Avrupa'da yine kötü sonuç

Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde bir kötü sonuç daha almaktan kurtulamadı. Sarı-kırmızılı ekip, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi. Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanabilen sarı-kırmızılı ekip, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Golden sonra büyük baskı

Maçın 52. dakikasında 1-0 geriye düşen Galatasaray, beraberlik golü için büyük baskı kurdu. Baskı kurduğu dakikalarda Falcao ile önemli bir pozisyonu değerlendiremeyen sarı-kırmızılı ekip, aynı oyuncuyla 69. dakikada serbest vuruştan golü bulamadı.

Taraftarlardan büyük destek

Galatasaray taraftarları maç boyunca takımlarına büyük destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan yenilgiye rağmen maç sonunda tezahüratlarla takımlarına desteği sürdürdü. Taraftarlar, oyuncuları da tribüne çağırarak moral vermeye çalıştı.