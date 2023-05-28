Ghezzal yeni takım bulmak zorunda

Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle çok fazla süre alamadı.
Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve devamında gelişen formsuzluğu nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi. Cezayir basınından Fennec Football'un haberine göre; siyah-beyazlı takımdaki ilk 2 yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
Cezayirli yıldızın yaşadığı fiziksel sıkıntıların yanında nispeten yüksek maaşının da Beşiktaş yönetimini zorladığı ve Ghezzal'ın satışına sıcak bakıldığı ileri sürüldü. Haberde yaz transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcunun yeni bir takım bulmak zorunda kalacağı ifade edildi.
Ghezzal, bu sezon sadece 11 maç forma giyerken 2 gol attı ve 3 de asist yaptı. Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.