Ghezzal yeni takım bulmak zorunda

Beşiktaş'ta bu sezon yaşadığı sakatlıklar ve devamında gelişen formsuzluğu nedeniyle fazla forma giyemeyen Rachid Ghezzal'ın sezon sonunda satılacağı iddia edildi. Cezayir basınından Fennec Football'un haberine göre; siyah-beyazlı takımdaki ilk 2 yılında oldukça verimli bir dönem geçiren Ghezzal, bu sezon ise defalarca sakatlandı ve sezonu büyük ölçüde kaçırmasına neden olan bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.