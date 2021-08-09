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Fenerbahçe'den Giresunspor karşısında gollü prova

Fenerbahçe, Süper Lig öncesinde son hazırlık maçına Giresunspor karşısında çıktı. Sarı lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Szalai, Serdar Dursun ve Enner Valencia attı. Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 3-1 yendiği maçın özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Giresunspor-Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle: Fenerbahçe hazırlık maçı özeti izle
Fenerbahçe, lig öncesinde çıktığı son hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 yendi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına günler kala çıktığı hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Giresunspor'u yendiği maçın özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, Giresunspor maçına Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Zajc, Mesut Özil, Serdar Dursun 11'iyle başladı.

Giresunspor-Fenerbahçe maçının önemli anları;

5. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Mesut Özil’in ara pasıyla son çizgiye inen Miha Zajc'ın yaptığı etkili ortayı Giresunspor defansı uzaklaştırdı.

7. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun’la etkili geldi. Serdar Dursun'un sert ve isabetli şutunda kaleci Okan topu kornere gönderdi.

8. dakikada yine bir Fenerbahçe atağında top kaleci Okan’da kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dimitris Pelkas'ın vuruşunda Giresunspor kalecisi gole izin vermedi.

10. dakikada Giresunspor Balde ile etkili geldi. Balde'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır kalesini gole kapattı.

GOL!

  • 23. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Takımımızın kullandığı köşe atışında Serdar Dursun yaptığı vuruşta dönen topu tamamlayan Attila Szalai, takımımızı 1-0 öne geçirdi.

GOL!

  • 44. dakikada Fenerbahçe, duran top sonrası farkı 2’ye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Okan Kocuk boşa çıkınca Serdar Dursun rahat bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

GOL!

  • 60. dakikada Zeki’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joey Pelupessy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

GOL!

  • 76. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı atağında Szalai’nin pasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

Giresunspor-Fenerbahçe maçında atılan golleri izlemek için;

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