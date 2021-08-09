Fenerbahçe'den Giresunspor karşısında gollü prova

Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına günler kala çıktığı hazırlık maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Giresunspor'u yendiği maçın özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe, Giresunspor maçına Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Zajc, Mesut Özil, Serdar Dursun 11'iyle başladı.
Giresunspor-Fenerbahçe maçının önemli anları;
5. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Mesut Özil’in ara pasıyla son çizgiye inen Miha Zajc'ın yaptığı etkili ortayı Giresunspor defansı uzaklaştırdı.
7. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun’la etkili geldi. Serdar Dursun'un sert ve isabetli şutunda kaleci Okan topu kornere gönderdi.
8. dakikada yine bir Fenerbahçe atağında top kaleci Okan’da kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Dimitris Pelkas'ın vuruşunda Giresunspor kalecisi gole izin vermedi.
10. dakikada Giresunspor Balde ile etkili geldi. Balde'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır kalesini gole kapattı.
GOL!
- 23. dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Takımımızın kullandığı köşe atışında Serdar Dursun yaptığı vuruşta dönen topu tamamlayan Attila Szalai, takımımızı 1-0 öne geçirdi.
GOL!
- 44. dakikada Fenerbahçe, duran top sonrası farkı 2’ye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Okan Kocuk boşa çıkınca Serdar Dursun rahat bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.
GOL!
- 60. dakikada Zeki’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joey Pelupessy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
GOL!
- 76. dakikada Fenerbahçe’nin hızlı atağında Szalai’nin pasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
MS | Giresunspor 1-3 Fenerbahçe ⁰#GRSvFB pic.twitter.com/ADAUBS2nGK
MS | Giresunspor 1-3 Fenerbahçe ⁰#GRSvFB pic.twitter.com/ADAUBS2nGK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 9, 2021
Giresunspor-Fenerbahçe maçında atılan golleri izlemek için;
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golüyle Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiyor.@12numaraorg @Fenerbahce pic.twitter.com/HznSESKmo2
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin golüyle Giresunspor karşısında 1-0 öne geçiyor.@12numaraorg @Fenerbahce pic.twitter.com/HznSESKmo2— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021
Fenerbahçe, Serdar Dursun'la farkı 2'ye çıkartıyor.@Fenerbahce @12numaraorg pic.twitter.com/3o735aNYU0
Fenerbahçe, Serdar Dursun'la farkı 2'ye çıkartıyor.@Fenerbahce @12numaraorg pic.twitter.com/3o735aNYU0— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021
Giresunspor, Joey Pelupessy'nin golüyle farkı 1'e indiriyor.@Giresunspor #GRSvFB pic.twitter.com/eTBctMNu9T
Giresunspor, Joey Pelupessy'nin golüyle farkı 1'e indiriyor.@Giresunspor #GRSvFB pic.twitter.com/eTBctMNu9T— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın gölüyle Giresunspor karşısında 3-1 öne geçiyor.#GRSvFB pic.twitter.com/yMkU9krJn7
Fenerbahçe, Enner Valencia'nın gölüyle Giresunspor karşısında 3-1 öne geçiyor.#GRSvFB pic.twitter.com/yMkU9krJn7— D-Smart Spor (@spor_smart) August 9, 2021
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