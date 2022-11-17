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Giresunspor, dört galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı aldı

Süper Lig'in 14’. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Giresunspor, bu sezonki tüm galibiyetlerini İstanbul takımlarına karşı kaldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Giresunsporun aldığı tüm galibiyetler İstanbul takımlarına karşı
Giresunspor, İstanbul takımlarını seviyor.

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’yi yenerek büyük bir sürprize imza atan Giresunspor, bu sonuça birlikte farklı bir istatistik de yakalamış oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sezon dördüncü galibiyetini de bir İstanbul takımı karşısında aldı.

Yeşil beyazlılar, 3. hafta sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerken, 13. haftada da İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise 2. haftada Galatasaray’ı 1-0 yenen Giresunspor, yine bir başka deplasman maçında Fenerbahçe’yi 2-1 yenme başarısı gösterdi.
14. hafta sonunda aldığı 4 galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı alan Çotanaklar, diğer İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Başakşehir’e 3-1, sahasında oynadığı maçta ise Beşiktaş’a karşı 1-0 mağlup oldu
Giresunspor, topladığı 15 puanın 13’ünü İstanbul takımlarına karşı alırken, son İstanbul takımı olan Ümraniyespor ile 18’inci haftada Çotanak Spor Kompleksinde karşılaşacak.

  • Öte yandan bugüne kadar 13 gol atan Giresunspor, bu gollerin sadece birini ilk yarıda atarken diğer goller Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarıda geldi.



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