Giresunspor, dört galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı aldı

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe’yi yenerek büyük bir sürprize imza atan Giresunspor, bu sonuça birlikte farklı bir istatistik de yakalamış oldu. Yeşil-beyazlılar, bu sezon dördüncü galibiyetini de bir İstanbul takımı karşısında aldı.
Yeşil beyazlılar, 3. hafta sahasında Kasımpaşa’yı 1-0 yenerken, 13. haftada da İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Deplasmanda ise 2. haftada Galatasaray’ı 1-0 yenen Giresunspor, yine bir başka deplasman maçında Fenerbahçe’yi 2-1 yenme başarısı gösterdi.
14. hafta sonunda aldığı 4 galibiyeti de İstanbul takımlarına karşı alan Çotanaklar, diğer İstanbul takımlarından Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Başakşehir’e 3-1, sahasında oynadığı maçta ise Beşiktaş’a karşı 1-0 mağlup oldu
Giresunspor, topladığı 15 puanın 13’ünü İstanbul takımlarına karşı alırken, son İstanbul takımı olan Ümraniyespor ile 18’inci haftada Çotanak Spor Kompleksinde karşılaşacak.
- Öte yandan bugüne kadar 13 gol atan Giresunspor, bu gollerin sadece birini ilk yarıda atarken diğer goller Fenerbahçe maçında olduğu gibi ikinci yarıda geldi.