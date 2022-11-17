Haas’ta Schumacher gitti, Hülkenberg geldi

Formula 1'de bir süredir konuşulan değişiklik resmiyet kazandı. Haas, kadrolarında yer alan Mick Schumacher’in gelecek sezon takımda yer almayacağını ve yerine Nico Hülkenberg’in yarışacağını açıkladı.

Hulkenberg: "Hiç ayrılmamış gibi hissediyorum"

35 yaşındaki Hülkenberg, tekrar yarışacağı için mutlu olduğunu ifade ederken, "2023'te Haas ile tam zamanlı bir yarış koltuğuna geçtiğim için çok mutluyum. Formula 1'den hiç ayrılmamış gibi hissediyorum. En çok sevdiğim şeyi tekrar yapma fırsatına sahip olduğum için heyecanlıyım ve Gene Haas ve Günther Steiner'e güvenleri için teşekkür etmek istiyorum. Orta sıradaki diğer tüm takımlarla rekabet edebilmek için önümüzde çalışmalarımız var ve bu savaşa tekrar katılmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kariyerinde 181 yarışa çıkan tecrübeli pilot, kariyerinde hiç yarış kazanamazken, 1 pole pozisyonu elde etmiş, toplamda 43 tur yarış liderliği yapmıştır.

Mick Schumacher: "Hayal kırıklığına uğradığımı gizlemek istemiyorum"

Ayrılığın ardından konuşan Mick Schumacher ise, "Abu Dhabi, Haas F1 Takımı ile son yarışım olacak. Sözleşmemizi yenilememe kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığım gerçeğini gizlemek istemiyorum. Yine de bana bu fırsatı verdikleri için hem Haas'a hem de Ferrari'ye teşekkür etmek istiyorum. Birlikte geçirdiğim yıllar hem teknik hem de kişisel olarak olgunlaşmama yardımcı oldu. Ve özellikle işler zorlaştığında, bu sporu ne kadar sevdiğimi fark ettim" ifadelerini kullandı.

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