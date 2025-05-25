Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gökdeniz Karadeniz'in adı Rubin Kazan'ın maçlarını oynadığı stadyumdaki bir tribüne verildi

Gökdeniz Karadeniz'in adı Rubin Kazan'ın maçlarını oynadığı stadyumdaki bir tribüne verildi

14:3125/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Gökdeniz Karadeniz, 2008 yılında Rubin Kazan'a transfer olmuştu.
Gökdeniz Karadeniz, 2008 yılında Rubin Kazan'a transfer olmuştu.

Rusya’nın Kazan kentinde, Tataristan'ın simgelerinden biri haline gelen Gökdeniz Karadeniz’in ismi, Rubin Kazan’ın maçlarını oynadığı Ak Bars Arena’da ölümsüzleştirildi. Rubin’in Orenburg ile oynadığı 30’uncu hafta karşılaşması öncesinde, stadın Güney tribünündeki bir bölüm resmen Gökdeniz Karadeniz’in adıyla anılmaya başlandı.

2008 yılında Türkiye’den ayrılarak Rubin Kazan formasını giymeye başlayan Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca hem kulübe hem de şehir halkına unutulmaz başarılar yaşattı. Rubin forması altında iki kez Rusya Premier Ligi şampiyonluğu (2008, 2009), bir kez Rusya Kupası (2012) ve iki kez Rusya Süper Kupası (2010, 2012) kazanan Karadeniz, sahadaki liderliği, disiplini ve karakteriyle Rus futbolseverlerin de gönlünde taht kurdu.


Tören sırasında duygusal anlar yaşayan Gökdeniz Karadeniz, “Beni bu onura layık gören herkese teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. İnşallah Rubin daha da büyük başarılara imza atar. Bu başarılar sadece bir kişiye değil, takım olarak hepimize ait” sözleriyle hem kulübüne hem de taraftarlara minnettarlığını dile getirdi.


Gökdeniz, Rusya’da yalnızca bir futbolcu olarak değil, aynı zamanda Türkiye ile Tataristan arasında bir kültür elçisi olarak da görüldü. Tatar halkı ile kurduğu sıcak ilişki, Türkçe konuşan topluluklarla kurduğu bağ, şehirde yaptırdığı camii ve örnek sporcu duruşu onu Rusya’da yaşayan Türkler için bir gurur kaynağına dönüştürdü. Rubin Kazan’ın maçlarını oynadığı Ak Bars Arena’da daha önce de teknik direktör Kurban Berdyev ve efsane oyuncu Viktor Kolotov’un isimleri Güney tribündeki özel bölümlere verilmişti. Böylece Gökdeniz Karadeniz, Rubin tarihinin en büyük figürleri arasında resmen yerini almış oldu.


Rus futbol tarihinde kendi adını bir tribüne yazdıran sayılı yabancı futbolculardan biri olan Gökdeniz Karadeniz, hem Türk futbolunun yurt dışındaki başarılı temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı hem de Türkiye-Rusya futbol dostluğuna unutulmaz bir katkı sundu.

#Gökdeniz Karadeniz
#Rubin Kazan
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? Açıköğretim Fakültesi ders geçme notu kaç?