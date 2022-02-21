Göztepe-Galatasaray maçında duygusal anlar: Son düdük sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı

Spor

Galatasaray çılgın maçta Göztepe'yi 3-2 mağlup etti

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar 2-1 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Bafetimbi Gomis sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada attığı iki penaltı golüyle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.