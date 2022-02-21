Spor Göztepe-Galatasaray maçında duygusal anlar Son düdük sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı
FUTBOL FUTBOL

Göztepe-Galatasaray maçında duygusal anlar: Son düdük sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Omar Elabdellaoui gözyaşlarına engel olamadı. Mücadeleye özel bir gözlükle çıkan Fas asıllı Norveçli futbolcu, hakemin bitiş düdüğünün ardından sahada şükür secdesine giderken takım arkadaşlarından kendisine gelen tebrikleri kabul etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Galatasaray maçında duygusal anlar: Son düdük sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı
Omar, Göztepe maçının bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına engel olamadı.

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Göztepe maçının bitiş düdüğünün ardından duygusal anlar yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu, gözündeki sorun sebebiyle uzun süre sonra ilk defa 11'de sahaya çıktı. Omar, maçın bitiş düdüğünün ardından gözlüklerini çıkardı ve gözyaşı döktü.

Galatasaraylı futbolcular maçın sonunda duygusal anlar yaşayan Omar'ın yanına giderek takım arkadaşlarını sergilediği performans ve sahalara dönmesi sebebiyle tebrik etti.

İşte o anlar;
İzmirde duygusal anlar

İzmir'de duygusal anlar

​Uzun süre sonra oynayan Omar, gözyaşlarına engel olamadı.
Galatasaraylılar çılgına döndü

Galatasaraylılar çılgına döndü

Göztepe maçında Domenec Torrent ve futbolculara isyan ettiler.
Putin Ukrayna kararını açıkladı

'Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyoruz.'

5 gollü maçta Galatasaray kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuştu.

Ona 'yaşayan ölü' diyorlar

Ona 'yaşayan ölü' diyorlar

​'399 yaşındaki Türk' videosu viral oldu: İşin aslı ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.