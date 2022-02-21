Göztepe-Galatasaray maçında duygusal anlar: Son düdük sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, Göztepe maçının bitiş düdüğünün ardından duygusal anlar yaşadı.
31 yaşındaki futbolcu, gözündeki sorun sebebiyle uzun süre sonra ilk defa 11'de sahaya çıktı. Omar, maçın bitiş düdüğünün ardından gözlüklerini çıkardı ve gözyaşı döktü.
Galatasaraylı futbolcular maçın sonunda duygusal anlar yaşayan Omar'ın yanına giderek takım arkadaşlarını sergilediği performans ve sahalara dönmesi sebebiyle tebrik etti.
İşte o anlar;
😢 Uzun bir aranın ardından formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. #GÖZvGS pic.twitter.com/Pu1cnQpwgi
😢 Uzun bir aranın ardından formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. #GÖZvGS pic.twitter.com/Pu1cnQpwgi— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 21, 2022