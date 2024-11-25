Göztepe ilk deplasman galibiyetini Beşiktaş’a karşı aldı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Göztepe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, maçın ilk 10 dakikasında 2-0 geriye düşmesine rağmen hızlı bir şekilde cevap vererek ilk 45 dakikayı 2-2’lik skorla tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili bir oyun ortaya koyan Göztepe, Beşiktaş’ı deplasmanda 4-2 mağlup etmeyi başardı.





Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini İstanbul’da almayı başardı. İzmir ekibi, gelecek hafta da yine bir İstanbul ekibi olan Başakşehir’le yine dış sahada karşı karşıya gelecek. Stoilov ve öğrencileri, rakiplerini yenerek üst üste ikinci deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.





Stoilov’dan doğru hamleler

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Beşiktaş maçında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle galibiyetin belirleyici ismi oldu. Karşılaşmanın 43. dakikasındada zorunlu olarak Solet-Victor Hugo değişikliği yapıldı. Daha sonra 72. dakikaya kadar bir hamle yapmayan Bulgar çalıştırıcı, bu dakikalarda üst üste değişikliklerle Fofana, Tijanic, Sangare ve Miroshi’yi oyuna soktu.





Datro Fofana, 82. dakikada sahneye çıkarak oyuna alındıktan kısa bir süre sonra takımını öne geçiren golü atarken, yine kendisi gibi oyuna sonradan giren Tijanic’te 90 1. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetmeyi başardı. Stanimir Stoilov, böylece yaptığı hamlelerle maçın kilidini açmış oldu.









Avrupa hedefine adım adım

Beşiktaş’ı mağlup ederek önemli bir 3 puan kazanan Göztepe, bu sonuçla birlikte puan tablosunda birebir rakibi olan siyah-beyazlıların önüne geçmeyi başardı. Haftayı önündeki iki rakibi olan Samsunspor ve Eyüpspor’a göre 1 maç eksikle kapatan sarı-kırmızılılar, 21 puanla Avrupa potasının 1 basamak gerisindeki 5. sırada yer alıyor.





Sezon başından beri Avrupa hedefi hayaliyle yola çıkan Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov da müsabaka sonrasında Avrupa hedeflerini tekrar hatırlatarak, “Avrupa hedefini ben koydum ve oyuncularım da bu hedefi takip ediyorlar. Buraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim şu anda iyi oynamaya devam etmemiz lazım. Eğer iyi oynamaya devam edip, kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilirsek Avrupa hedefi bizim için uzak bir hedef değil. Ama inişli-çıkışlı hareket edersek o zaman bu hedef de uzaklaşır” ifadelerini kullandı.















