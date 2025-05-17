Göztepe zorlu Rize deplasmanında

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00’da Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alırken, Karadeniz ekibi ise 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 14. sırada bulunuyor. Ligde son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberliğe imza atan ve 47 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini hatasız bir şekilde geçerek Avrupa kupalarına gitme iddiasını sürdürmek istiyor. İki ekip arasındaki mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Çakır yönetecek.