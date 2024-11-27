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Göztepe'de Solet şoku: Sezonu kapattı

Göztepe'de Solet şoku: Sezonu kapattı

11:0927/11/2024, Çarşamba
DHA
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Isaac Solet
Isaac Solet

Göztepe, Beşiktaş maçının 43. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak sorunda kalan Isaac Solet’in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı duyurdu. 23 yaşındaki oyuncunun yeşil sahalara tekrar dönmesinin 6 ayı bulabileceği belirtildi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 yenerek adını üst sıralara yazdıran Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'in sakatlığı ile sarsıldı. Beşiktaş maçının 43'üncü dakikasında aldığı darbe sonucu acılar içinde yerde kalan ve oyuna devam edemeyen 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön çapraz bağından yaralandığı ifade edildi. Solet'in sezonu kapayabileceği vurgulanırken, gelen haberler teknik heyeti oldukça üzdü.


Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.



Sezonu kapattı

Sezon başında Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu çok kısa süre içerisinde kendini gösterdi. Göztepe orta sahasının en dinamik oyuncularından olan Solet, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıktı. Toplam 759 dakika süre alan oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Göztepeli kurmayların Solet'in sezona yetişememe ihtimaline karşı orta alana transfer yapabileceği de bildirildi.



#Göztepe
#Süper Lig
#Isaac Solet

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