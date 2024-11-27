Göztepe'de Solet şoku: Sezonu kapattı

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Sezon başında Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından gelen Orta Afrikalı futbolcu çok kısa süre içerisinde kendini gösterdi. Göztepe orta sahasının en dinamik oyuncularından olan Solet, Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayla 11 maça çıktı. Toplam 759 dakika süre alan oyuncu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Göztepeli kurmayların Solet'in sezona yetişememe ihtimaline karşı orta alana transfer yapabileceği de bildirildi.