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Göztepe'nin Beşiktaş maçındaki en büyük kozu belli oldu

Göztepe'nin Beşiktaş maçındaki en büyük kozu belli oldu

13:2317/04/2025, Perşembe
DHA
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Romulo Beşiktaş'la oynanan maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.
Romulo Beşiktaş'la oynanan maçlarda attığı gollerle dikkat çekiyor.

Süper Lig'de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edeceği Beşiktaş'ı yenip 10 maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Göztepe'de yıldız golcü Romulo yine takımın en önemli kozu olacak.

Bu sezon attığı gol ve yaptığı asistlerle lige damga vurup Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesine giren Brezilyalı forvet, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Ligin ilk yarısında siyah-beyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu o maçta 81'inci dakikada Fofana'ya, 90 1'de Tijanic'e gol paylarını verdi.


Kupadaki çeyrek final maçında ise Romulo adeta yıldızlaştı. Yine İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar 49 yıl sonra yarı final bileti aldı. Bu maçta Göztepe'nin 3 golünü de Romulo kaydetti. Beşiktaş karşısında 1-0 geriye düşen İzmir ekibi, 38'inci dakikada Romulo'nun klas frikik golüyle maça ortak oldu. Sambacı 79'da kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 2 dakika sonra aşırtma golle hat-trick yaptı. Beşiktaş karşılaşmalarında çok önemli skor katkıları veren Romulo, Gürsel Aksel Stadı'nda da en büyük koz olacak.



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