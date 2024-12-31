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Göztepe'ye 19'luk golcü

Göztepe'ye 19'luk golcü

11:2731/12/2024, Salı
DHA
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Ibou Sane, Senegal U20 Takımı formasıyla 2 maça çıktı ve 1 gol attı.
Ibou Sane, Senegal U20 Takımı formasıyla 2 maça çıktı ve 1 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Gözepe, Metz forması giyen Senegalli futbolcu Ibou Sane'nin transferi için girişimlere başladı.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Önceliği forvet hattına veren sarı-kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirdi. Lig 2 ekiplerinden Metz'in 19 yaşındaki golcüsü Ibou Sane'yi gündemine alan Göz-Göz'ün 19 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı ifade edildi.






Bonservisi 1.5 milyon euro

Metz takımı ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sane transferinde kulübünün kapıyı 1.5 milyon eurodan açtığı öğrenildi.


Metz'de ilk devrede 10 maça çıkan genç futbolcu 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Senegal U20 Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Sane 1 kez fileleri sarstı.


Paraguay'dan Parzajuk Rodriguez ve Brezilya'dan John Kennedy'i de listesinde tutan sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı kaydedildi.






#Göztepe
#Metz
#Ibou Sane

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