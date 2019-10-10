Guardiola takımda satılmayacak tek ismi açıkladı: 500 milyon euro bile verseler göndermeyeceğiz
PREMİER LİG

Guardiola takımda satılmayacak tek ismi açıkladı: 500 milyon euro bile verseler göndermeyeceğiz

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımın genç oyuncusu Phil Foden için 'sihirbaz' benzetmesi yaparken, 19 yaşındaki futbolcunun satışına kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak, Diğer
Guardiola, maç içerisinde Foden'e taktik verirken...

Guardiola, maç içerisinde Foden'e taktik verirken...

Pep Guardiola, takımda satılmayacak tek ismin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Phil Foden olduğunu söyledi. Genç oyuncunun David Silva'nın yerinin dolduracağını belirten Guardiola, Silva ayrıldığında yeni sihirbazımızın kim olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

The Sun'a konuşan tecrübeli teknik adamın Foden'le ilgili açıklamaları şöyle;

  • "Foden, bu şartlar altında satılmayacak tek isim. Sadece o satılamaz. 500 milyon euro bile verseler satmayacağız. Phil hiçbir yere gitmiyor. Phil, City demek. O pozisyona başka birini transfer edemeyiz. David Silva ayrıldığında, yeni sihirbazımızın kim olduğunu biliyoruz. Foden bizimle büyüdü. Bizden birisi ve harika gidiyor, Premier Lig'in en iyilerinden bir tanesi. Bir şey kesin ki; Foden, City'nin 11'inde yeri var."
Manchester City altyapısından yetişen Phil Foden'in İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Orta sahada görev yapan 19 yaşındaki İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 4 maçta (101 dakika) 1 gol kaydetti.

Foden'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Foden'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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