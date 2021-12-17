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GZT Giresunsporlu futbolcudan dikkat çeken sevinç

GZT Giresunspor, Altay'ı 3-1 mağlup etti ve Süper Lig'de son 5 maçta 4 galibiyete ulaştı. Karadeniz ekibinde Diabete, mücadelede attığı gol sonrasında yaşadığı gol sevinciyle dikkatleri üzerine çekti. Malili futbolcu karşılaşma sonrasında izleyicilerde merak uyandıran sevincinin sebebini anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunsporlu futbolcudan dikkat çeken sevinç
Diabete'nin gol sevinci.

GZT Giresunspor'un golcü oyuncularından Diabete, Altay maçında attığı penaltı golünden sonra yaşadığı sevinci anlattı.

Karadeniz ekibinin etkili ismi, mücadelede kötü bir performans sergilediğini bu yüzden de uyuyarak sevinç yaşadığını ifade etti.

26 yaşındaki futbolcu, golden sonra kameranın karşısına gelmiş ve kendini yere bırakarak uyumuştu. Malili oyuncunun bu sevinci esnasında takım arkadaşları da fotoğraf çektirmişti.

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