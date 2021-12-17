GZT Giresunsporlu futbolcudan dikkat çeken sevinç

GZT Giresunspor'un golcü oyuncularından Diabete, Altay maçında attığı penaltı golünden sonra yaşadığı sevinci anlattı.

Karadeniz ekibinin etkili ismi, mücadelede kötü bir performans sergilediğini bu yüzden de uyuyarak sevinç yaşadığını ifade etti.

26 yaşındaki futbolcu, golden sonra kameranın karşısına gelmiş ve kendini yere bırakarak uyumuştu. Malili oyuncunun bu sevinci esnasında takım arkadaşları da fotoğraf çektirmişti.

İşte o anlar;

😅 Diabate ve takım arkadaşlarının üçüncü golden sonraki sevinci! #Seviyoruzİşte #GRSvALT pic.twitter.com/mQaBi5e8ya — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 17, 2021