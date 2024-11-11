Hakan Çalhanoğlu kaçan penaltı sonrası üzgün: 'Çok önemliydi'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hakan, "İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton" dedi.