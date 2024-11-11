Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu kaçan penaltı sonrası üzgün: 'Çok önemliydi'

Hakan Çalhanoğlu kaçan penaltı sonrası üzgün: 'Çok önemliydi'

16:2611/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçının 74. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayarak bir ilki gerçekleştirdi. Karşılaşma sonrası Çalhanoğlu, kaçırdığı penaltıyı değerlendirdi.

İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Inter sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.


Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 43. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.


Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip, 74. dakikada penaltı kazanarak öne geçme fırsatı yakaladı.


Topun başına geçen Çalhanoğlu vuruşunda direği geçemedi.


20'nci penaltıda seri bozuldu

Inter kariyerinde son 19 penaltı vuruşunu gole çeviren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk kez penaltı kaçırmış oldu.


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hakan, "İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton" dedi.






#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#Napoli

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ezan Arapça dışında başka dillerde okunabilir mi?