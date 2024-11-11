Hakan Çalhanoğlu kaçan penaltı sonrası üzgün: 'Çok önemliydi'

Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, Napoli maçının 74. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayarak bir ilki gerçekleştirdi. Karşılaşma sonrası Çalhanoğlu, kaçırdığı penaltıyı değerlendirdi.
İtalya Serie A 12. hafta karşılaşmasında Inter sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
Inter forması giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 43. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada ev sahibi ekip, 74. dakikada penaltı kazanarak öne geçme fırsatı yakaladı.
Topun başına geçen Çalhanoğlu vuruşunda direği geçemedi.
Inter kariyerinde son 19 penaltı vuruşunu gole çeviren 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ilk kez penaltı kaçırmış oldu.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hakan, "İlk kez penaltı kaçırdım. Bu daha önce de olabilirdi ya da daha sonra olacaktı ama Napoli'ye karşı oynadığımız maçta olduğu için üzgünüm. Çünkü bu bizim için çok önemli bir maçtı. Ancak düşmemem ve şimdi hemen kalkmam lazım çünkü şampiyonluk yolu uzun bir maraton" dedi.