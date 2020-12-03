Hakan Çalhanoğlu'dan mükemmel frikik golü: Celtic kalecisi kımıldayamadı

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, takımının Celtic ile oynadığı maçta muhteşem bir frikik golüne imza attı. Milli oyuncumuz attığı golle takımının mücadelede dikkat çekici bir geri dönüş yapmasını sağladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en güzel golü olabilecek bir gole imza atan Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Milan'ın yıldızıyla ilgili olarak Juventus ve Manchester United takımlarının transfer konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

2013/14 sezonundan bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen oyuncular arasında Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan isim Hakan Çalhanoğlu. (18)





INCROYABLE !!!



Hakan Çalhanoğlu🇹🇷 marque un sublime coup-franc !! 🔥🔥🔥



2-1

pic.twitter.com/Jkue9Pa2ru — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) December 3, 2020

Maçta neler oldu?

Celtic 7. dakikada Tomas Rogic ve 14. dakikada Odsonne Edouard golleri ile 2-0 öne geçti.

Daha sonra Milan’da Hakan Çalhanoğlu 24. dakikada attığı frikik ile farkı 1’e indirdi.

İlk yarı 26. dakikada Samu Castillejo’nun golü ile 2-2 beraberlikle sona erdi.

50. dakikada Jens Hauge ve 82. dakikada da Brahim Diaz’ın golleri ile İtalyan temsilcisi sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan puanını 10 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Mücadeleye 11’de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 61. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.