LİGUE 1

Hakemin kırmızı kartı soyunma odasından geri döndü

Bordeaux-Saint-Etienne maçının hakemi Turpin, mücadelede ihraç ettiği oyuncuyu soyunma odasından geri çağırdı ve gösterdiği kırmızı kartı iptal etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Turpin, VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenardan tekrar izledi.

Hakem Turpin, VAR uyarısı sonrası pozisyonu kenardan tekrar izledi.

Fransa Ligue 1'de oynanan Bordeaux-Saint Etienne maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Turpin, mücadelenin 75. dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Bordeaux'lu futbolcu Sankhare'ye kırmızı kart gösterdi.

Daha sonra pozisyonun VAR incelemesi yapıldı ve hakem Sankhare'ye gösterdiği kırmızı kartı iptal etti. Soyunma odasından çağrılan oyuncu şaşkınlıklar içerisinde maça yeniden dahil oldu.

  • Karşılaşma Bordeaux'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İşte maça damga vuran o anlar;

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