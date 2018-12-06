Hakemin kırmızı kartı soyunma odasından geri döndü

Fransa Ligue 1'de oynanan Bordeaux-Saint Etienne maçında ilginç bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Turpin, mücadelenin 75. dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle Bordeaux'lu futbolcu Sankhare'ye kırmızı kart gösterdi.

Daha sonra pozisyonun VAR incelemesi yapıldı ve hakem Sankhare'ye gösterdiği kırmızı kartı iptal etti. Soyunma odasından çağrılan oyuncu şaşkınlıklar içerisinde maça yeniden dahil oldu.

Karşılaşma Bordeaux'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İşte maça damga vuran o anlar;