Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor. Günün açılış karşılaşması olan Hatayspor - Galatasaray mücadelesinde yabancı VAR hakemi görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hatayspor - Galatasaray maçının VAR'ı Belçikalı Jan Boterberg oldu. Boterberg, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray - Tottenham maçında AVAR olarak görev yapmıştı.