Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Belçikalı hakem Jan Boterberg oturacak.
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor. Günün açılış karşılaşması olan Hatayspor - Galatasaray mücadelesinde yabancı VAR hakemi görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Hatayspor - Galatasaray maçının VAR'ı Belçikalı Jan Boterberg oldu. Boterberg, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray - Tottenham maçında AVAR olarak görev yapmıştı.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelenin orta hakemi ise Cihan Aydın...