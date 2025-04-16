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Hatayspor TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Hatayspor TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

17:0016/04/2025, Çarşamba
IHA
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Abdülkadir Parmak da çalışmalarda yer aldı.
Abdülkadir Parmak da çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Mersin’de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor maçına hazırlanıyor.


Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonunda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.


Atakaş Hatayspor’da Kerim Alıcı ve Lamine Diack’ın sakatlığının devam ettiği bildirildi.






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