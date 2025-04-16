Hatayspor TÜMOSAN Konyaspor'a hazırlanıyor

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonunda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Konyaspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.