Murat Şahin ile yollar ayrıldı mı? Hatayspor'dan açıklama geldi

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır." ifadeleri kullanıldı.