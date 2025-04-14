Murat Şahin ile yollar ayrıldı mı? Hatayspor'dan açıklama geldi

Murat Şahin, Hatayspor'daki görevine devam ediyor.
Hatayspor Kulübü, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, taraftarların iddiaya itibar etmemesi istendi.
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