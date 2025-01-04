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Hatayspor'da önemli eksikler var

Hatayspor'da önemli eksikler var

13:324/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
AA
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Hatayspor'un Göztepe maçındaki 11'i
Hatayspor'un Göztepe maçındaki 11'i

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-beyazlı takımda 5 isim bu maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.


Ligde çıktığı 16 karşılaşmada 9 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken, Fenerbahçe 36 puanla 2. sırada bulunuyor.


Hatay ekibinde kırmızı kart cezalısı Cengiz Demir ve sarı kart cezalıları Fernandes, Görkem Sağlam, Calvo ve Recep Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.





#Hatayspor
#Süper Lig
#Fenerbahçe

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