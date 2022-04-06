Her maça farklı bir Trabzonspor

Süper Lig’de 71 puanla en yakın rakibi Konyaspor’a 13 puan fark atan lider Trabzonspor, bu sezon oynadığı 31 maçta sadece iki hafta aynı kadroyla sahaya çıkabildi.

Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk iki haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında aynı kadroyla sahada yer alırken geri kalan haftalarda ise farklı ilk on birlerle sahaya çıkmak durumunda kaldı. Trabzonspor’un farklı kadrolarla sahaya çıkmasında en önemli etkenlerin başında yaşanan sakatlıklar oldu. Buna cezalı oyuncular eklense de sakatlıklar Karadeniz ekibinin kabusu oldu.

Kadro yine değişiyor

Son oynanan Beşiktaş maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Djaniny, Bakasetas ile Siopis’in hafta sonu deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle arayışlarına başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Cornelius’u yeniden ilk tertipte sahaya sürmeyi planlarken cezası biten Perez’i savunmanın sağına, Dorukhan’ı da orta alandaki yerine döndürecek. Bordo-mavililerde en önemli gelişme ise sakatlığı nedeniyle 9 haftadır forma giymeyen Hamsik’in Beşiktaş maçıyla geri dönüşü olmuştu.

SPOR Trabzonspor’da şampiyonluk hesapları



