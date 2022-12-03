Spor ÖZET | Hollanda-ABD 3-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Hollanda-ABD: 3-1

2022 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde ABD'yi 3-1 yenen Hollanda çeyrek finale yükseldi. Bu skorla birlikte turnuvada çeyrek finale yükselen ilk takım Hollanda oldu. Hollanda'nın rakibi ise Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak. Hollanda-ABD maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda-ABD 3-1 maç özeti ve golleri izle: Dünya Kupası maç özetleri
Hollandalı futbolcuların gol sevinçleri

2022 Dünya Kupası grup etabı karşılaşmaları sona erdi ve ilk iki sırada yükselen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turu ilk maçında da Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portakallar 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

ABD'yi yenen Hollanda çeyrek finalde

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Denzel Dumfries kaydetti. ABD'nin tek golünü ise Antalyaspor forması giyen Haji Wright 76. dakikada attı.

  • Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi ise, Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Hollanda-ABD maçının özetini izle

Hollanda-ABD maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Hollanda-ABD 1-0: Depay

Hollanda-ABD 2-0: Daley Blind

Hollanda-ABD 2-1: Haji Wright

Hollanda-ABD 3-1: Denzel Dumfries

2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar
SPOR
2022 Dünya Kupası: Gruplar, fikstür, stadyumlar, takımlar ve kadrolar

Inter peşinde

Inter peşinde

​İtalyan devi Altay Bayındır için harekete geçti
Kötü prova

Kötü prova

Galatasaray-Vallecano maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Kazanan yok

Kazanan yok

​Trabzonspor hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldı.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Beşiktaş'ta <br>gergin toplantı

Beşiktaş'ta
gergin toplantı

Ahmet Nur Çebi konuşmasını yarıda bıraktı.
Onay verdi

Onay verdi

Fenerbahçe eski Galatasaraylı golcüyü istiyor.
Beş futbolcu<br>devam ediyor

Beş futbolcu
devam ediyor

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden futbolculardan 9'u elendi.
Tedavi uygulanıyor

Tedavi uygulanıyor

​Fenerbahçe'den Altay Bayındır açıklaması.
Aslan gençleşecek

Aslan gençleşecek

Galatasaray'da 9 futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor.
Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

Trabzonspor 3 Aralık'ı unutmadı

​Bordo-mavililer Engeller Günü'ne özel videolu paylaşımda bulundu.
Yeni moda Ghutra

Yeni moda Ghutra

Katar'a giden futbolseverler yöresel kıyafetlere de ilgi duyuyor.
Çeyrek final için <br>sahaya çıkıyorlar

Çeyrek final için
sahaya çıkıyorlar

​Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün başlıyor.
Dudak <br>uçuklatan rakam

Dudak
uçuklatan rakam

​Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.