ÖZET | Hollanda-ABD: 3-1

2022 Dünya Kupası grup etabı karşılaşmaları sona erdi ve ilk iki sırada yükselen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turu ilk maçında da Hollanda ile ABD karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portakallar 3-1 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

ABD'yi yenen Hollanda çeyrek finalde

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Memphis Depay, 45. dakikada Daley Blind ve 81. dakikada Denzel Dumfries kaydetti. ABD'nin tek golünü ise Antalyaspor forması giyen Haji Wright 76. dakikada attı.

Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi ise, Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Hollanda-ABD maçının özetini izle

Hollanda-ABD maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Hollanda-ABD 1-0: Depay

⚽GOOOLL!! Memphis Depay! Hollanda ilk atağında golü buldu... pic.twitter.com/ay06ghDiak REKLAM December 3, 2022

Hollanda-ABD 2-0: Daley Blind

⚽GOOOLL!! Daley Blind! Hollanda ilk yarının sonunda farkı ikiye çıkardı... pic.twitter.com/EVWjrltwao — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Hollanda-ABD 2-1: Haji Wright

⚽GOOOLL!! Antalyasporlu Haji Wright attı, ABD umutlandı... pic.twitter.com/BaqjRdOKZf — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022

Hollanda-ABD 3-1: Denzel Dumfries

⚽GOOOLL!! Denzel Dumfries!! ABD'nin umutları iyice azaldı... pic.twitter.com/T1qOIipfC9 — TRT Spor (@trtspor) December 3, 2022