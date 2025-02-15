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İmzalar atıldı! 2028 yılına kadar Beşiktaş'ta

İmzalar atıldı! 2028 yılına kadar Beşiktaş'ta

18:0215/02/2025, السبت
G: 15/02/2025, السبت
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Kırklarelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Kırklarelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmıştı.

Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Beşiktaş, 17 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu ile yeni bir sözleşme imzaladı. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mustafa Hekimoğlu'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzattı.


Genç futbolcu, kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. 2023 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi. Bu sezon 20 karşılaşmada görev alan Mustafa Hekimoğlu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.




#Beşiktaş
#Mustafa Hekimoğlu
#Süper Lig

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