İmzalar atıldı! 2028 yılına kadar Beşiktaş'ta

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Kırklarelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmıştı.
Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş, 17 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu ile yeni bir sözleşme imzaladı. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mustafa Hekimoğlu'nın mukavelesini 2028 yılına kadar uzattı.
Genç futbolcu, kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı. 2023 yılında Beşiktaş A takımına yükseldi. Bu sezon 20 karşılaşmada görev alan Mustafa Hekimoğlu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
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