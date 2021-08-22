İnanılmaz anlar: Sahaya inip futbolcuları kovaladılar

Nice ile Marsilya arasında oynanan Ligue 1 maçında istenmeyen görüntüler vardı.
Nice'in 1-0 önde olduğu dakikalarda rakip takım tribünleriyle sürtüşmeye giren Marsilyalı oyuncular sahaya atılan yabancı maddeleri Nice tribünlerine geri gönderdi. Bu esnada Niceli seyirciler sahaya inip Marsilyalı futbolcuları kovalamaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında futbolcular ve hakem kadrosu soyunma odasına gitti.
- Marsilya'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nice karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı ve olayların yaşandığı esnada sahadaydı.
🔥🔥🔥 Vergonzosas imágenes las que llegan del Niza-Marsella de #Ligue1. Aficionados del equipo local tiran una botella a Payet, éste la devuelve y lo que pasa a continuación es... 😡😡😡 pic.twitter.com/fnUJw5baLS
🔥🔥🔥 Vergonzosas imágenes las que llegan del Niza-Marsella de #Ligue1. Aficionados del equipo local tiran una botella a Payet, éste la devuelve y lo que pasa a continuación es... 😡😡😡 pic.twitter.com/fnUJw5baLS— MARCA (@marca) August 22, 2021
Marsilyalı futbolcular Luan Peres ve Matteo Guendouzi Nice taraftarının saldırısı sonrasında yaralandı pic.twitter.com/Wy3lv1ciys
Marsilyalı futbolcular Luan Peres ve Matteo Guendouzi Nice taraftarının saldırısı sonrasında yaralandı pic.twitter.com/Wy3lv1ciys— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 22, 2021