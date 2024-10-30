Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da İnegöl Kafkas GK evinde Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da İnegöl Kafkas GK evinde Hatayspor’u konuk etti. Maç Hatayspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’ Carlos Strandberg, 17’ Abdulkadir Parmak, 35’ Bilal Boutobba ve 66’ Selimcan Temel’den geldi. Hatayspor bu sonuçla adını 4.tura yazdırdı. İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maç özeti ve maç golleri haberimizde.
Türkiye Kupası 3. turda Hatayspor deplasmanda İnegöl Kafkas GK'yi 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Galibiyet golleri Strandberg, Abdulkadir Parmak, Boutobba ve Selimcan Temel'den geldi. İnegöl Kafkas GK - Hatayspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
İNEGÖL KAFKAS GK - HATAYSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU SONUÇLARI
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