Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Silivrispor evinde Kayserispor’u konuk etti. Maç ev sahibi Silivrispor’un 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı ve Kayseri kupaya veda etti. Goller dakika 32’ Talha Sarıarslan (pen.), 37’ ve 44’ Mert Aktaş, 59’ Stephane Bahoken, 67’ Vedat Saygı, 88’ Emir Hakan Patan’dan geldi. Silivrispor - Kayserispor maç özetini ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.