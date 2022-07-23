Spor İngiliz futbolcudan Ozan Tufan için olay sözler "Gerçek bir rezaletti"
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İngiliz futbolcudan Ozan Tufan için olay sözler: "Gerçek bir rezaletti"

Watfordlu futbolcu Dan Gosling, kulübün durumunu anlattığı bir röportajda Ozan Tufan ile ilgili de konuştu. Gosling, 3 milyon Euro karşılığında Hull City'e transfer olan Tufan için, 'hiçbir şey umrunda değildi, buraya uygun bir oyuncu değildi' diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz futbolcudan Ozan Tufan için olay sözler: Gerçek bir rezaletti
Ozan Tufan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer oldu.

Watford'un 32 yaşındaki futbolcusu Dan Gosling, kulübün genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz sezon yapılan hatalı transferler hakkında konuştu.

Gosling, Fenerbahçe'den kiralık olarak alınan Ozan Tufan için olay sözler sarf etti. Gosling, "Bir Türk kulübünden Ozan Tufan'ı aldılar. Buraya kiralık olarak gelmişti ve kulübün küme düşmesi umrunda değildi, ne olursa olsun geldiği yere döneceğini biliyordu. İngiltere'de hiç oynamamıştı, ne durum umrundaydı ne de fitti" diye konuştu.

Gosling dikkat çeken diğer sözleri ise şöyle;

  • "Buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Gerçek bir rezaletti. Gördüğüm en kötü oyuncu topluluğunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz."

Dan Gosling - Watford
Dan Gosling - Watford

Ozan Tufan, yaz transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e imza atmıştı.
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