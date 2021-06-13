İngiltere-Hırvatistan maçının yıldızı Raheem Sterling'in inanılmaz istatistiği

İngiltere-Hırvatistan maçının yıldızı olan Raheem Sterling takımı adına galibiyeti getiren golü attı. Manchester City'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu milli takımda da ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.

Sterling, İngiltere Milli Takımı formasıyla çıktığı son 17 maçta 19 gole doğrudan katkı sağladı. Sterling bu maçlarda toplam 13 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

26 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon takımıyla çıktığı 49 maçta ise 14 gol atmış 12 de asist yapmıştı.