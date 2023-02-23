|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Inter-Porto: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Inter, evinde Porto'yu konuk etti. İtalyan temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Inter'e galibiyeti getiren golü Romelu Lukaku attı.

00:54 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Interli futbolcuların gol sevinci.

Interli futbolcuların gol sevinci.

Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Inter ile Porto karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekip Inter'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Inter'e maçı kazandıran gol, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'dan geldi.

Inter'in forveti Romelu Lukaku, Porto maçında attığı golle suskunluğuna son verdi. Lukaku, tam 4 ay sonra gol attı.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.


#Inter
#Porto
#Şampiyonlar Ligi
42 dakika önce
default-profile-img
ÖZET | Inter-Porto: 1-0
Kesenin ağzını açtılar: Çekya’dan Ukrayna’ya dev bütçe
Diyarbakır'da hasarlı binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında dört kişi tutuklandı
Kaymakam Vural hastane koridorlarında bekletilen cenazeler iddiasını yalanladı
Bakan Soylu: Can kaybımız 43 bin 556'ya yükseldi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.