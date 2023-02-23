Interli futbolcuların gol sevinci.
Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Inter ile Porto karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi ekip Inter'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Inter'e maçı kazandıran gol, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'dan geldi.
Inter'in forveti Romelu Lukaku, Porto maçında attığı golle suskunluğuna son verdi. Lukaku, tam 4 ay sonra gol attı.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
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42 dakika önce
ÖZET | Inter-Porto: 1-0
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