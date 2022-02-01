İrfan Buz'dan Sumudica'ya: "Niye geliyorsun ülkemize?" Yeni Malatyaspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra yerine getirilen Marius Sumudica hakkında konuşan teknik direktör İrfan Buz, “Yetersiz bir teknik adam. Söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor" dedi.

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