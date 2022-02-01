Spor İrfan Buzdan Sumudicaya "Niye geliyorsun ülkemize?"
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İrfan Buz'dan Sumudica'ya: "Niye geliyorsun ülkemize?"

Yeni Malatyaspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra yerine getirilen Marius Sumudica hakkında konuşan teknik direktör İrfan Buz, “Yetersiz bir teknik adam. Söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İrfan Buzdan Sumudicaya: Niye geliyorsun ülkemize?
Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'dan önce Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig’de 2021-2022 sezonuna Yeni Malatyaspor’da başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından takımıyla yolları ayrılan teknik direktör İrfan Buz, Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica ile ilgili dikkati bir açıklamada bulundu.

Kendisinden sonra teknik direktörlük koltuğuna oturan Sumudica için sert ifadeler kullanan Buz, şöyle konuştu;

"Amatör müsün sen?"


  • “Türkiye’ye kaliteli yabancı teknik adamlar gelsin. Mesela Adana Demirspor’da Montella’nın belirli bir kariyer düzeyi var. Ama bizden sonra Yeni Malatyaspor’da göreve gelen Sumudica’ya bakıyorsun, yetersiz bir teknik adam. Kaldı ki söyledikleri ve yaptıklarıyla birlikte ülkemizde belli bir profili ayaklar altına alıyor. Biz 8 müsabakada 6 puan almışız, GZT Giresunspor 8 maçta Hakan Keleş ile 5 puan aldı. Giresunspor’u tebrik ediyorum, Hakan Keleş ile devam ettiler ve sonuçlarını da alıyorlar. Sumudica bizim ülkemize geliyor, 13 mücadele oynandı, sürekli ‘Ben hata yaptım’ diyor. Niye geliyorsun o zaman ülkemize? Amatör müsün sen? Buraya bazı şeyleri düzeltmek için geliyorsun.”

İrfan Buz
İrfan Buz


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