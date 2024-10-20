Galatasaray, Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs hakkında bir açıklama yaptı. Genç oyuncunun, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarları üzen bir sakatlık yaşandı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakobs, oyuna devam edemedi ve onun yerine Berkan oyuna dahil oldu.
Galatasaray Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Ismail Jakobs hakkında bir açıklama yaptı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Antalyaspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Ismail Jakobs’un tedavisine başlanmıştır."
Ismail Jakobs sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?
Galatasaray'da sakatlanan Ismail Jakobs, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Jakobs, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.