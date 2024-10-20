Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarları üzen bir sakatlık yaşandı. Maçın ilk yarısında sakatlanan Ismail Jakobs, oyuna devam edemedi ve onun yerine Berkan oyuna dahil oldu.