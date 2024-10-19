Okan Buruk açıkladı: Jakobs ne zaman dönecek? Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

"Hedeflerimizin de büyük olduğunu, her zaman daha yukarıya gitmemiz gerektiğini hep konuşuyoruz. Onlara yeni bir misyon yüklüyoruz. Tabii ki Türkiye'deki şampiyonluk çok önemli ama asıl hedef Avrupa'da Galatasaray’ın tekrar kupa kazanması."

"Oyuncularımla duygusal bağı hep kuruyoruz, onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok önemli oyuncular ve Galatasaray'da oynuyorlar. Dünya çapında önemli isimler. Bunun yanında, karakterleri ve insanlıklarıyla da çok etkileyiciler. Onlarla çalışmak, Galatasaray formasını onların üzerinde görmek bana gurur veriyor. Hem onların hocası olarak hem de Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak, Galatasaray forması altında karakterli ve kaliteli oyuncuları görmek beni ayrıca mutlu ediyor."