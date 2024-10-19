Okan Buruk açıkladı: Jakobs ne zaman dönecek? Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve arka arkaya 13 deplasman maçından galip ayrıldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jakobs hakkında konuştu. Peki Jakobs ne zaman dönecek? Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsniz.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Jakobs hakkında konuştu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Jakobs ne zaman dönecek? Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?
"Adalesinde bir sertlik hissetti, çok zorlamadı. MR'dan sonra durumu göreceğiz. Görünen o ki, en kısa vadede ilk maçı yakalama şansı zor."
"Hedeflerimizin de büyük olduğunu, her zaman daha yukarıya gitmemiz gerektiğini hep konuşuyoruz. Onlara yeni bir misyon yüklüyoruz. Tabii ki Türkiye'deki şampiyonluk çok önemli ama asıl hedef Avrupa'da Galatasaray’ın tekrar kupa kazanması."
"Oyuncularımla duygusal bağı hep kuruyoruz, onlarla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hepsi çok önemli oyuncular ve Galatasaray'da oynuyorlar. Dünya çapında önemli isimler. Bunun yanında, karakterleri ve insanlıklarıyla da çok etkileyiciler. Onlarla çalışmak, Galatasaray formasını onların üzerinde görmek bana gurur veriyor. Hem onların hocası olarak hem de Galatasaray altyapısından yetişmiş biri olarak, Galatasaray forması altında karakterli ve kaliteli oyuncuları görmek beni ayrıca mutlu ediyor."