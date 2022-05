İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

Beyoğlu'ndaki Okçular Vakfı'nda düzenlenen ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Abdullah Güler, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı.

"Daha güçlü, aydınlık Türkiye için olduğu gibi, İstanbul için de bu fetih bilinciyle, gönüllerin fethi ruhuyla daha güçlü yarınlara yürüyeceğimizin altını çizmek istiyorum"

Olimpik yay kategorisinde birinci olan olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile dereceye giren diğer sporculara ödüllerini veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü yaşadıklarını ve dünyanın en güzel şehri İstanbul'un kendileri için en kutlu emanetlerinden biri olduğunu belirterek, "Daha güçlü, aydınlık Türkiye için olduğu gibi, İstanbul için de bu fetih bilinciyle, gönüllerin fethi ruhuyla daha güçlü yarınlara yürüyeceğimizin altını çizmek istiyorum." dedi.

"Son bir aydaki başarı grafiğimizle, bokstan karateye, karateden haltere kadar daha güçlü yarınlara yürüyoruz"

Fetih kutlamalarının bu yıl ayrı bir heyecana sahne olduğunu ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla fetih şöleni başlayacağını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Fetih kupası, şanlı fethin her yıl dönümünde İstanbul ve ülkemiz adına önemli bir sembol. Türkiye bir spor ülkesi olma yönünde her geçen gün büyük bir heyecanla, başarıyla daha güçlü yarınlara yürüyor. Son bir aydaki başarı grafiğimizle, bokstan karateye, karateden haltere kadar daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Spora olan bütüncül bakış açımızla, önümüzdeki süreçte her alanda olduğu gibi sporun çok farklı branşlarında da madalyalarla ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. Bir yandan yeni yetenekleri keşfederken bir yandan halkımızı spora yönlendirme ve spor projelerimiz tüm hızıyla devam edecek."

"Bugün Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde"

Puta erkek kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini veren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da okçuluk ailesinin bir arada olmasından keyif aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Bunu bir milat olarak alıp başarı trendini takip ettiğimiz zaman, kulüpler, federasyonumuz, sayılardaki artışlar, bugün Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde. Sadece Mete Gazoz değil artık milli takım da dünyanın zirvesinde. Bütün şampiyonalarda Türkiye artık çekinilen rakip oyuncu olmuş durumda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Bu yarışma güzel bir antrenman oldu"

Yarışmanın ardından AA muhabirine konuşan makaralı yay erkekler kategorisi birincisi Muhammed Yetim, yarışın kendisi için çok güzel geçtiğini ve daha önce de burada altın madalya kazandığını kaydederek, "Milli takım sporcusuyum, aynı zamanda Avrupa ve dünya derecelerim var. Bu yarışma gelecek seneki şampiyonalar adına güzel bir antrenman oldu benim için. Gençler için okçuluk sporu bu ara bayağı popüler. Türkiye'de her birey spor yapmalı bence. Spor yapanlara çok güzel teşvikler var." diye konuştu.

"Baskıyla mücadele ettim diyebilirim"

Makaralı yay kadınlar kategorisinde birinci olan Ayşe Bera Süzer ise altın madalya kazanmak ve takım arkadaşıyla yarışmanın büyük bir baskı yarattığına dikkati çekerek, "Takım arkadaşımın da kazanmasını istiyorum kendim de kazanmak istiyorum. İkilem oluyor. O yüzden baskıyla mücadele ettim diyebilirim. Bu benim Fetih Kupası'ndaki ikinci altın madalyam. Öncekini de takım arkadaşıma karşı almıştım. Bu yıl milli takım olarak Avrupa şampiyonası en büyük önceliğimiz. İnşallah orada da altın madalyayı kazanarak ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları verildi. Dereceye giren yarışmacılara ayrıca 10, 20 ve 30 biner liralık çek hediye edildi.