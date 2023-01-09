ÖZET | İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, Gaziantepspor ile 90+12. dakikada attığı gol sonucu berabere kaldı.
Gaziantep FK, Jevtovic ile öne geçti
İstanbulspor ile Gaziantep FK, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada Burak Şeker düdük çaldı. Karşılaşmada ilk 30 dakika golsüz devam ederken Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan Soyalp'ın korner vuruşunda Jevtovic'in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.
İstanbulspor 1 puanı son dakika golüyle aldı
İkinci yarıda ise beraberliği yakalamak için Gaziantep FK kalesine yüklenen İstanbulspor, aradığı golü 90+12. dakikada Ethemi'nin penaltı vuruşuyla birlikte buldu ve sahadan 1 puan ile ayrılmayı başardı.
- 1-1'lik skor sonucu İstanbulspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 19'a çıkardı.
İstanbulspor-Gaziantep FK maç özeti
İstanbulspor-Gaziantep FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.