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ÖZET | İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor-Gaziantep FK maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor - Gaziantep FK 1-1 maç özeti ve golleri izle: Süper Lig maç özetleri
İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK

Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor, Gaziantepspor ile 90+12. dakikada attığı gol sonucu berabere kaldı.

Gaziantep FK, Jevtovic ile öne geçti

İstanbulspor ile Gaziantep FK, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakada Burak Şeker düdük çaldı. Karşılaşmada ilk 30 dakika golsüz devam ederken Gaziantep FK, 38. dakikada Furkan Soyalp'ın korner vuruşunda Jevtovic'in şık kafa vuruşuyla 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına bu skorla gitti.

İstanbulspor 1 puanı son dakika golüyle aldı

İkinci yarıda ise beraberliği yakalamak için Gaziantep FK kalesine yüklenen İstanbulspor, aradığı golü 90+12. dakikada Ethemi'nin penaltı vuruşuyla birlikte buldu ve sahadan 1 puan ile ayrılmayı başardı.

  • 1-1'lik skor sonucu İstanbulspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 19'a çıkardı.

İstanbulspor-Gaziantep FK maç özeti

İstanbulspor-Gaziantep FK maçının özetini izlemek için tıklayınız.

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