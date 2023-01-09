ÖZET | İstanbulspor 1-1 Gaziantep FK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi duyurdu: Otoyol ve köprülere zam yok

Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otoyol ve köprü ücretlerine 2023 yılı boyunca artış yapılmayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "EYT'li olarak bilinen vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında meclisimize getiriyoruz" dedi. Ayrıca muhalefete çağrıda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Rami Kışlası açılışına tüm muhalefeti davet ettiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyledi.